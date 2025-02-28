В ISW пояснили, про що сигналізують заяви Путіна щодо України

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін та інші високопосадовці відкидають умови переговорів з Україною, які пропонують США. Кремль вимагає від України відмовитися від територій, які навіть не перебувають під окупацією.

Про це пише ISW.

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Так, вчора Путін у зверненні до колегії ФСБ заявив, що Росія продовжить посилювати операції на Донбасі та "Новоросії", маючи на увазі всі східні та південні області України, а не лише окуповані — Харківську, Дніпропетровську, Одеську та Миколаївську. А його прессекретар Дмитро Пєсков назвав ці території "невід'ємною частиною Росії".

Раніше очільник Кремля вимагав, щоб Україна відмовилася від Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, хоча під контролем Росії не перебувають значна частина Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Аналітики ISW вважають, що нові заяви Росії вказують на те, що Путін зберігає свої максималістські територіальні амбіції і не бажає вдаватися до поступок. Він не зацікавлений у переговорах та вважає, що зможе досягти військових цілей у середньо- та довгостроковій перспективі.

Що кажуть в США

За словами державного секретаря США Марко Рубіо, якщо Росія "висуває максималістські вимоги та знає, що вони не можуть бути виконані", то США визнають, що Путін "не серйозно ставиться до участі в переговорах".

А президент США Дональд Трамп наголошував, що Росії доведеться піти на поступки, США будуть намагатися повернути якомога більше територій України, наскільки це можливо.

Нагадаємо, вчора у Стамбулі відбулася зустріч між представниками США та Росії, на якій сторони обговорювали війну в Україні.

А на думку Трампа, Путін "не зможе порушити" майбутню мирну угоду щодо України.