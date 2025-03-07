Народний депутат України Олексій Гончаренко. Фото: УНІАН

Сполучені Штати Америки не визнають українські території російськими. Юридично всю територію будуть вважати Україною та поступок землями робити не збираються.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко в п'ятницю, 7 березня.

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За словами Гончаренка, Сполучені Штати Америки не будуть навіть розглядати ідею того, щоб юридично віддати українські території Росії. Він додав, що адміністрація Трампа не буде визнавати ніякі "територіальні надбання РФ".

"Ніякі ідеї РФ про те, що ми маємо юридично віддати наші землі або що маємо взагалі вийти з Запоріжжя або Херсону, не будуть ні підтримані, ні навіть обговорюватись США", — зазначив Гончаренко.

Повідомлення Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Він додав, що не потрібно "вестись на заголовки західних ЗМІ". Гончаренко наголосив, що ніхто не збирається здавати Україну чи віддавати наші території.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не велося жодних перемовин щодо територіальних поступок. Він наголосив, що цього зробити не можна.

В Інституті вивчення війни пояснили, що Володимир Путін та інші високопосадовці відкидають умови переговорів з Україною. Кремль вимагає від України відмовитися від територій.