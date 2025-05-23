РФ готовит новое наступление - Гончаренко назвал сроки переговоров

Гончаренко заявил, что Россия готовит новое наступление осенью
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что российские войска готовят новое наступление осенью. По его мнению, переговоры возможны не раньше ноября 2025 года.
Об этом Гончаренко сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 23 мая.
Новое наступление РФ
"Россия собирается провести летне-осеннюю наступательную кампанию, и после того будут думать, что им дальше делать: вступать в мирные переговоры или нет", — сказал Гончаренко.
Он считает, что единственное, что может изменить эту расстановку сил, — это США, если бы они серьезно взялись за давление на РФ. По словам депутата, к сожалению, после последнего разговора Трампа с Путиным не просматривается это большое давление.
В то же время вчера республиканец Линдси Грэм в Сенате США презентовал свой законопроект, очень жесткий план по противодействию и введению новых санкций против РФ.
"Но без воли Трампа не будет ничего. Я думаю, что нам объективно надо готовиться к около шести месяцам боевых действий, и где-то на конец осени будет новое окно для возможности прекращения огня", — добавил Гончаренко.
Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин не готов к миру в Украине.
Кроме того, американский лидер не хочет вводить санкции против РФ. Он отметил, что будет наблюдать за дальнейшими действиями России.
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