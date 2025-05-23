РФ готовит новое наступление - Гончаренко назвал сроки переговоров

Народный депутат Алексей Гончаренко. Фото: Европейская солидарность

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что российские войска готовят новое наступление осенью. По его мнению, переговоры возможны не раньше ноября 2025 года.

Об этом Гончаренко сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 23 мая.

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Новое наступление РФ

"Россия собирается провести летне-осеннюю наступательную кампанию, и после того будут думать, что им дальше делать: вступать в мирные переговоры или нет", — сказал Гончаренко.

Он считает, что единственное, что может изменить эту расстановку сил, — это США, если бы они серьезно взялись за давление на РФ. По словам депутата, к сожалению, после последнего разговора Трампа с Путиным не просматривается это большое давление.

В то же время вчера республиканец Линдси Грэм в Сенате США презентовал свой законопроект, очень жесткий план по противодействию и введению новых санкций против РФ.

"Но без воли Трампа не будет ничего. Я думаю, что нам объективно надо готовиться к около шести месяцам боевых действий, и где-то на конец осени будет новое окно для возможности прекращения огня", — добавил Гончаренко.

Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин не готов к миру в Украине.

Кроме того, американский лидер не хочет вводить санкции против РФ. Он отметил, что будет наблюдать за дальнейшими действиями России.