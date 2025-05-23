РФ готує новий наступ — Гончаренко назвав терміни переговорів

Народний депутат Олексій Гончаренко. Фото: Європейська солідарність

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що російські війська готують новий наступ восени. На його думку, перемовини можливі не раніше листопада 2025 року.

Про це Гончаренко сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 23 травня.

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Новий наступ РФ

"Росія збирається провести літньо-осінню наступальну кампанію і після того будуть думати, що їм далі робити: чи вступати в мирні перемовини, чи ні", — сказав Гончаренко.

Він вважає, що єдине, що може змінити цю розстановку сил — це США, якби вони серйозно взялися за тиск на РФ. За словами депутата, на жаль, після останньої розмови Трампа з Путіним не проглядається цей великий тиск.

Водночас вчора республіканець Ліндсі Грем в Сенаті США презентував свій законопроєкт дуже жорсткий план щодо протидії і введення нових санкцій проти РФ.

"Але без волі Трампа не буде нічого. Я думаю, що нам об'єктивно треба готуватися до близько шести місяців бойових дій і десь на кінець осені буде нове вікно для можливості припинення вогню", — додав Гончаренко.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін не готовий до миру в Україні.

Крім того, американський лідер не хоче запроваджувати санкції проти РФ. Він зазначив, що спостерігатиме за подальшими діями Росії.