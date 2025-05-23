РФ готує новий наступ — Гончаренко назвав терміни переговорів

Гончаренко заявив, що Росія готує новий наступ восени
Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що російські війська готують новий наступ восени. На його думку, перемовини можливі не раніше листопада 2025 року.
Про це Гончаренко сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 23 травня.
Новий наступ РФ
"Росія збирається провести літньо-осінню наступальну кампанію і після того будуть думати, що їм далі робити: чи вступати в мирні перемовини, чи ні", — сказав Гончаренко.
Він вважає, що єдине, що може змінити цю розстановку сил — це США, якби вони серйозно взялися за тиск на РФ. За словами депутата, на жаль, після останньої розмови Трампа з Путіним не проглядається цей великий тиск.
Водночас вчора республіканець Ліндсі Грем в Сенаті США презентував свій законопроєкт дуже жорсткий план щодо протидії і введення нових санкцій проти РФ.
"Але без волі Трампа не буде нічого. Я думаю, що нам об'єктивно треба готуватися до близько шести місяців бойових дій і десь на кінець осені буде нове вікно для можливості припинення вогню", — додав Гончаренко.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін не готовий до миру в Україні.
Крім того, американський лідер не хоче запроваджувати санкції проти РФ. Він зазначив, що спостерігатиме за подальшими діями Росії.
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