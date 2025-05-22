Путін не готовий до миру — заява Трампа лідерам ЄС

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп під час розмови з лідерами ЄС заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий припинити війну в Україні. Очільник Кремля вважає, що перемагає на фронті.

Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на джерела.

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Путін не готовий припинити війну

Видання з посиланням на трьох осіб, знайомих з розмовою, пише, що Трамп сказав, що Путін впевнений у тому, що перемагає, тому "не готовий припинити війну в Україні".

WSJ зазначає, що це визнання суперечить попереднім заявам президента США про те, що лідер РФ нібито щиро хоче миру.

"Це визнання підтвердило те, у що європейські лідери давно вірили щодо Путіна, але вони вперше почули це від Трампа", — йдеться у матеріалі.

Крім того, видання звернуло увагу на те, що, хоча Трамп й усвідомив, що Путін не готовий до миру, це не спонукало його погодитися посилити санкції щодо Росії.

Зазначимо, 18 травня після дзвінка з Путіним, Трамп мав розмову з лідерами ЄС. У ній брали участь лідери Франції, Німеччини, Італії та Європейської комісії, а також Президент України Володимир Зеленський. Усі намагалися переконати лідера США, що варто ввести жорсткіші санкції проти РФ, але він ухилявся від цього.

Нагадаємо, 21 травня Трамп заявив про прогрес у врегулюванні війни в Україні. За його словами, ключовим моментом стала розмова з Володимиром Путіним.

Крім того, президент США не хоче запроваджувати санкції проти РФ. Він заявив, що ще подумає і "подивиться на поведінку Росії".

Водночас в ЄС бояться, що Трамп не захоче зупинити війну. Європейських лідерів розчарувала його розмова з російським диктатором.