Путін не готовий до миру — заява Трампа лідерам ЄС

Трамп заявив лідерам ЄС, що Путін не хоче закінчити війну — ЗМІ
Президент США Дональд Трамп під час розмови з лідерами ЄС заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий припинити війну в Україні. Очільник Кремля вважає, що перемагає на фронті.
Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на джерела.
Путін не готовий припинити війну
Видання з посиланням на трьох осіб, знайомих з розмовою, пише, що Трамп сказав, що Путін впевнений у тому, що перемагає, тому "не готовий припинити війну в Україні".
WSJ зазначає, що це визнання суперечить попереднім заявам президента США про те, що лідер РФ нібито щиро хоче миру.
"Це визнання підтвердило те, у що європейські лідери давно вірили щодо Путіна, але вони вперше почули це від Трампа", — йдеться у матеріалі.
Крім того, видання звернуло увагу на те, що, хоча Трамп й усвідомив, що Путін не готовий до миру, це не спонукало його погодитися посилити санкції щодо Росії.
Зазначимо, 18 травня після дзвінка з Путіним, Трамп мав розмову з лідерами ЄС. У ній брали участь лідери Франції, Німеччини, Італії та Європейської комісії, а також Президент України Володимир Зеленський. Усі намагалися переконати лідера США, що варто ввести жорсткіші санкції проти РФ, але він ухилявся від цього.
Нагадаємо, 21 травня Трамп заявив про прогрес у врегулюванні війни в Україні. За його словами, ключовим моментом стала розмова з Володимиром Путіним.
Крім того, президент США не хоче запроваджувати санкції проти РФ. Він заявив, що ще подумає і "подивиться на поведінку Росії".
Водночас в ЄС бояться, що Трамп не захоче зупинити війну. Європейських лідерів розчарувала його розмова з російським диктатором.
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