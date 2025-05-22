Путин не готов к миру — заявление Трампа лидерам ЕС

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп во время разговора с лидерами ЕС заявил, что российский диктатор Владимир Путин не готов прекратить войну в Украине. Глава Кремля считает, что побеждает на фронте.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Путин не готов прекратить войну

Издание со ссылкой на трех человек, знакомых с разговором пишет, что Трамп сказал, что Путин уверен в том, что побеждает, поэтому "не готов прекратить войну в Украине".

WSJ отмечает, что это признание противоречит предыдущим заявлениям президента США о том, что лидер РФ якобы искренне хочет мира.

"Это признание подтвердило то, во что европейские лидеры давно верили относительно Путина, но они впервые услышали это от Трампа", — говорится в материале.

Кроме того, издание обратило внимание на то, что хотя и Трамп осознал, что Путин не готов к миру, это не побудило его согласиться усилить санкции в отношении России.

Отметим, 18 мая после звонка с Путиным, Трамп имел разговор с лидерами ЕС. В нем участвовали лидеры Франции, Германии, Италии и Европейской комиссии, а также Президент Украины Владимир Зеленский. Все пытались убедить лидера США, что стоит ввести более жесткие санкции против РФ, но он уклонялся от этого.

Напомним, 21 мая Трамп заявил о прогрессе в урегулировании войны в Украине. По его словам, ключевым моментом стал разговор с Владимиром Путиным.

Кроме того, президент США не хочет вводить санкции против РФ. Он заявил, что еще подумает и "посмотрит на поведение России".

В то же время в ЕС боятся, что Трамп не захочет остановить войну. Европейских лидеров разочаровал его разговор с российским диктатором.