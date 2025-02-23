России нужно прекращение огня — разведка назвала причину

Начальник Службы внешней разведки Олег Иващенко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

России нужно прекращение огня, чтобы передохнуть и продолжить войну. Она хочет восстановиться, чтобы наступить с новой силой.

Об этом сказал начальник Службы внешней разведки Олег Иващенко во время форума "Украина. Год 2025" в воскресенье, 23 февраля.

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По словам Иващенко, России действительно нужна передышка. После этого она начнет сунуть на Украину с новой мощью.

"Относительно прекращения огня. Да, России это нужно. Нужно для передышки. Нужна передышка для восстановления экономики, накопления запасов, подготовки армии, перегруппировки войск и продолжения новой агрессии против Украины", — отметил начальник разведки.

Иващенко добавил, что РФ должна нести высокую цену за развязанную агрессию. Он подчеркнул, что Россия не представляет себя без Украины и почти оккупированной Беларуси.

"Экономика на сегодня слабая, имеет тенденции к ухудшению. Все что было накоплено за время правления Путина уже потрачено. В конце года возможно следующий год в экономике могут отмечаться сложные и необратимые тенденции", — добавил глава Службы внешней разведки.

Напомним, Олег Иващенко во время форума также заявил, что Россия хочет в 2025 году изготовить 7 млн артбоеприпасов. Кроме того, планируется производство трех тысяч дальнобойных ракет.

Ранее Арсений Яценюк заявлял о том, что Россия может объявить о прекращении войны в одностороннем порядке. Он объяснил, почему это может иметь плохие последствия для Украины.