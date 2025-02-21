Путін може оголосити припинення вогню зі своєї сторони, — Яценюк

Арсеній Яценюк. Фото: Facebook/Арсеній Яценюк

Росія може оголосили про припинення війни в односторонньому порядку. Це може потягнути за собою погані наслідки для України.

Про це заявив експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у п'ятницю, 21 лютого.

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За словами Яценюка, якщо Путін оголосить про припинення вогню в односторонньому порядку, Україна не отримає жодних безпекових гарантій та залишиться без пакетів допомоги. Крім того, це дасть підставу, аби зробити вибори, які під час воєнного стану згідно із Конституцією не можуть бути проведеними.

"Я не виключаю того, що Путін оголосить припинення вогню в односторонньому порядку. Вони покажуть, який "гарний" Путін. Мовляв, Росія оголосила про припинення вогню, а от Україна не робить цього", — зазначив Яценюк.

Експрем'єр-міністр України наголосив, що завершити війну в Україні необхідно. Однак, як переконаний Яценюк, зробити це треба з гарантіями безпеки.

"Я хочу завершення війни якнайшвидше. Але найбільше я хочу, щоб це завершення війни було не на день-два-три, а на десятки років, де Україна отримає безпекові гарантії, фінансову допомогу від ЄС та США, а українська армія стала основою безпеки", — наголосив політик.

Нагадаємо, американський генерал Девід Петреус заявив, що Штати повинні продовжити підтримку України. Він висловив захват тим, що змогли зробити наші Сили оборони.

Україна незабаром отримає новий пакет допомоги від Швеції. Це обговорили глава держави Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.