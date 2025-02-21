Путин может объявить прекращение огня со своей стороны, — Яценюк

Арсений Яценюк. Фото: Facebook/Арсений Яценюк

Россия может объявили о прекращении войны в одностороннем порядке. Это может повлечь за собой плохие последствия для Украины.

Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в пятницу, 21 февраля.

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По словам Яценюка, если Путин объявит о прекращении огня в одностороннем порядке, Украина не получит никаких гарантий безопасности и останется без пакетов помощи. Кроме того, это даст основание, чтобы сделать выборы, которые во время военного положения согласно Конституции не могут быть проведены.

"Я не исключаю того, что Путин объявит прекращение огня в одностороннем порядке. Они покажут, какой "хороший" Путин. Мол, Россия объявила о прекращении огня, а вот Украина не делает этого", — отметил Яценюк.

Экс-премьер-министр Украины подчеркнул, что завершить войну в Украине необходимо. Однако, как убежден Яценюк, сделать это надо с гарантиями безопасности.

"Я хочу завершения войны как можно быстрее. Но больше всего я хочу, чтобы это завершение войны было не на день-два-три, а на десятки лет, где Украина получит гарантии безопасности, финансовую помощь от ЕС и США, а украинская армия стала основой безопасности", — подчеркнул политик.

Напомним, американский генерал Дэвид Петреус заявил, что Штаты должны продолжить поддержку Украины. Он выразил восторг тем, что смогли сделать наши силы обороны.

Украина вскоре получит новый пакет помощи от Швеции. Это обсудили глава государства Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.