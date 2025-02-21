Новий пакет військової допомоги надасть Україні Швеція

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Незабаром Україна отримає від Швеції 18-й пакет військової допомоги.

Про це глава держави Володимир Зеленський написав в Telegram у п'ятницю, 21 лютого.

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Зеленський заявив, що Україна чекає на 18-й пакет військової допомоги від Швеції. Про це зокрема йшлося під час розмови з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном. Президент України подякував йому за підтримку й допомогу.

"Також поінформував про конструктивну зустріч із спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом та деталі нещодавніх перемовин з іноземними лідерами. Маємо бути абсолютно чіткими: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи", — наголосив Зеленський.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Він додав, що Україна спільно з партнерами працює над баченням гарантій безпеки. Рішення має бути готове до початку будь-яких можливих переговорів.

Нагадаємо, посли Європейського Союзу погодили 16-й пакет санкцій проти РФ. Андрій Єрмак заявив, що санкції є одним з основних механізмів стримування Росії.

Євросоюз готує для України один з найбільших пакетів військової допомоги з моменту повномасштабного вторгнення. Так партнери прагнуть посилити позицію Києва на мирних переговорах з Москвою.