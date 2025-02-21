Новый пакет военной помощи предоставит Украине Швеция

Зеленский анонсировал 18-й пакет военной помощи от Швеции
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Вскоре Украина получит от Швеции 18-й пакет военной помощи.
Об этом глава государства Владимир Зеленский написал в Telegram в пятницу, 21 февраля.
Новый пакет оборонной помощи от Швеции
Зеленский заявил, что Украина ждет 18-й пакет военной помощи от Швеции. Об этом в частности шла речь во время разговора с премьер-министром Ульфом Кристерссоном. Президент Украины поблагодарил его за поддержку и помощь.
"Также проинформировал о конструктивной встрече со спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом и детали недавних переговоров с иностранными лидерами. Должны быть абсолютно четкими: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы", — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что Украина совместно с партнерами работает над видением гарантий безопасности. Решение должно быть готово до начала любых возможных переговоров.
Напомним, послы Европейского Союза согласовали 16-й пакет санкций против РФ. Андрей Ермак заявил, что санкции являются одним из основных механизмов сдерживания России.
Евросоюз готовит для Украины один из крупнейших пакетов военной помощи с момента полномасштабного вторжения. Так партнеры стремятся усилить позицию Киева на мирных переговорах с Москвой.
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