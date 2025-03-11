ВСУ уничтожили 1300 оккупантов — какая ситуация на фронте 11 марта

Украинские военные в окрестностях Покровска. Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

Российские войска усиленно атакуют несколько направлений на фронте. Несмотря на это, вражеские войска понесли существенные потери среди личного состава и техники.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

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За последние сутки на фронте зафиксировано 140 боевых столкновений. Враг активно применял авиацию и артиллерию, осуществив два ракетных удара, 113 авиационных ударов, сбросив 168 управляемых авиабомб и запустив 2930 дронов-камикадзе. Также российские войска совершили около 6000 обстрелов, в том числе 186 — из реактивных систем залпового огня.

В операционной зоне на Курщине враг совершил 11 атак, 41 авиационный удар и 272 артиллерийских обстрела, из которых 19 — из РСЗО.

Боевые действия на Курском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия продолжает атаковать населенные пункты и позиции украинских военных. Авиационные удары были зафиксированы в Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Несмотря на это, украинские силы атаковали девять районов сосредоточения живой силы и техники противника, 12 артиллерийских средств, два командных пункта и пункт управления дронами.

Харьковское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении было отбито четыре атаки в районе Волчанска. На Купянском направлении враг совершил девять попыток прорыва вблизи Лозовой, Петропавловки, Степной Новоселовки и Богуславки.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Наиболее напряженная ситуация наблюдалась на Лиманском направлении, где российские войска атаковали 22 раза, пытаясь продвинуться в районах Нового, Грековки, Новомихайловки, Зеленой Долины и Ямполовки.

Боевые действия на Северском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

Также активные боевые действия продолжались на Северском направлении, где украинские воины отбили 12 атак в районах Белогоровки, Федоровки и Верхнекаменского.

Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении противник дважды атаковал в районах Часового Яра и Белой Горы. Торецкое направление претерпело 19 вражеских атак, в частности возле населенных пунктов Дружба, Торецк и Курдюмовка.

Покровское направление — что известно по состоянию на сейчас

Карта боевых действий на Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

Наиболее ожесточенные бои продолжались на Покровском направлении, где Силы обороны остановили 21 атаку российских войск в районах Валентиновки, Елизаветовки, Лисовки и Андреевки.

Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

Боевые действия в Запорожской области

Карта боевых действий на Новопавловском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

Вражеские силы также активизировались на Новопавловском направлении, осуществив 19 атак. На Ореховском направлении украинские воины отбили шесть атак в направлении Пятихаток и Щербаков.

Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Какие потери понесли российские войска за сутки

Украинские войска продолжают наносить значительные потери российским оккупантам. Только за минувшие сутки ликвидировано более 1300 российских военных, уничтожено 11 танков, 23 бронированные машины, 75 артиллерийских систем, две РСЗО, одно средство ПВО, 198 дронов-камикадзе, одну ракету, 134 автомобиля и две единицы спецтехники врага.

Напомним, ранее аналитики Deepstate назвали четыре направления, где российские войска усилили штурмы.

Также недавно американский миллиардер Илон Маск высказался, будет ли он выключать работу Starlink украинским военным.

А аналитики ISW объяснили, как остановка обмена разведданными повлияла на боевые действия в Курской области.