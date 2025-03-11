ЗСУ знищили 1300 окупантів — яка ситуація на фронті 11 березня

Українські військові на околицях Покровська. Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

Російські війська посилено атакують кілька напрямків на фронті. Попри це, ворожі війська зазнали суттєвих втрат серед особового складу та техніки.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

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За останню добу на фронті зафіксовано 140 бойових зіткнень. Ворог активно застосовував авіацію та артилерію, здійснивши два ракетних удари, 113 авіаційних ударів, скинувши 168 керованих авіабомб та запустивши 2930 дронів-камікадзе. Також російські війська здійснили близько 6000 обстрілів, зокрема 186 — із реактивних систем залпового вогню.

В операційній зоні на Курщині ворог здійснив 11 атак, 41 авіаційний удар та 272 артилерійські обстріли, з яких 19 — із РСЗВ.

Бойові дії на Курському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія продовжує атакувати населені пункти та позиції українських військових. Авіаційні удари були зафіксовані у Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Попри це, українські сили атакували дев’ять районів зосередження живої сили та техніки противника, 12 артилерійських засобів, два командні пункти та пункт управління дронами.

Харківський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Куп'янський напрямок. Фото: Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку було відбито чотири атаки в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку ворог здійснив дев’ять спроб прориву поблизу Лозової, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Богуславки.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільш напружена ситуація спостерігалася на Лиманському напрямку, де російські війська атакували 22 рази, намагаючись просунутися в районах Нового, Греківки, Новомихайлівки, Зеленої Долини та Ямполівки.

Бойові дії на Сіверському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

Також активні бойові дії тривали на Сіверському напрямку, де українські воїни відбили 12 атак у районах Білогорівки, Федорівки та Верхньокам’янського.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку противник двічі атакував у районах Часового Яру та Білої Гори. Торецький напрямок зазнав 19 ворожих атак, зокрема біля населених пунктів Дружба, Торецьк та Курдюмівка.

Покровський напрямок — що відомо станом на зараз

Карта бойових дій на Покровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільш запеклі бої тривали на Покровському напрямку, де Сили оборони зупинили 21 атаку російських військ у районах Валентинівки, Єлизаветівки, Лисівки та Андріївки.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Бойові дії у Запорізькій області

Карта бойових дій на Новопавлівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

Ворожі сили також активізувалися на Новопавлівському напрямку, здійснивши 19 атак. На Оріхівському напрямку українські воїни відбили шість атак у напрямку П’ятихаток і Щербаків.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Яких втрат зазнали російські війська за добу

Українські війська продовжують завдавати значних втрат російським окупантам. Лише за минулу добу ліквідовано понад 1300 російських військових, знищено 11 танків, 23 броньовані машини, 75 артилерійських систем, дві РСЗВ, один засіб ППО, 198 дронів-камікадзе, одну ракету, 134 автомобілі та дві одиниці спецтехніки ворога.

Нагадаємо, раніше аналітики Deepstate назвали чотири напрямки, де російські війська посилили штурми.

Також нещодавно американський мільярдер Ілон Маск висловився, чи буде він вимикати роботу Starlink українським військовим.

А аналітики ISW пояснили, як зупинка обміну розвідданими вплинула на бойові дії в Курській області.