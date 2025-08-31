Видео
Главная Армия Генштаб разоблачил фейковые данные РФ о захваченных территориях

Генштаб разоблачил фейковые данные РФ о захваченных территориях

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 10:33
Генштаб: весенне-летняя кампания РФ завершилась провалом
Военный ВСУ. Фото: Министерство обороны Украины

Весенне-летняя наступательная кампания России в 2025 году завершилась безрезультатно, несмотря на громкие заявления российского командования. Генеральный штаб ВСУ отмечает, что Кремль преувеличивает свои успехи, чтобы скрыть реальные потери и создать иллюзию контроля на фронте.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

Россия преувеличивает "успехи" на фронте

Российская пропаганда 30 августа распространила отчет начальника Генштаба ВС РФ о якобы "результатах весенне-летней кампании 2025 года". В Генштабе Украины отмечают, что этот отчет является манипуляцией, ведь после трех с половиной лет полномасштабной войны очередная наступательная операция Кремля завершилась почти без результатов. Несмотря на заявления Валерия Герасимова, российские войска не смогли полностью захватить ни один крупный город.

Генштаб викрив фейкові дані Росії про захоплені території - фото 1
Сообщение Генштаба ВСУ в Telegram. Фото: скриншот

"Представленные оккупантами цифры по захваченным территориям и населенным пунктам существенно завышены. Единственный подтвержденный результат россиян — это более 291 тысячи потерь убитыми и ранеными с начала 2025 года", — отметили в Генштабе.

Украинская армия продолжает активные действия на Сумщине, освобождая приграничные населенные пункты, в частности Кондратьевку и Андреевку. В отчете отмечается, что с начала года россияне потеряли почти 210 тысяч солдат на Харьковщине, Луганщине и Донетчине, а также тысячи единиц техники. В Генштабе подчеркнули, что пропагандистские тезисы об "уничтожении украинской ракетной промышленности" разбиваются о реальность регулярных ударов по военным объектам в глубине РФ.

Напомним, что в сбитом на фронте российском разведывательном дроне "Гербера" украинские военные обнаружили видео, снятое еще на китайском заводе, где производили камеру.

Ранее мы также информировали, что украинские Силы обороны продолжают наносить серьезные потери оккупантам на всех участках фронта. Особенно интенсивные бои шли на Покровском направлении.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
