Генштаб викрив фейкові дані Росії про захоплені території

Генштаб викрив фейкові дані Росії про захоплені території

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 10:33
Генштаб: весняно-літня кампанія РФ завершилась провалом
Військовий ЗСУ. Фото: Міністерство оборони України

Весняно-літня наступальна кампанія Росії у 2025 році завершилася безрезультатно, попри гучні заяви російського командування. Генеральний штаб ЗСУ наголошує, що Кремль перебільшує свої успіхи, щоб приховати реальні втрати й створити ілюзію контролю на фронті.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Росія перебільшує "успіхи" на фронті

Російська пропаганда 30 серпня поширила звіт начальника Генштабу ЗС РФ про нібито "результати весняно-літньої кампанії 2025 року". У Генштабі України зазначають, що цей звіт є маніпуляцією, адже після трьох із половиною років повномасштабної війни чергова наступальна операція Кремля завершилася майже без результатів. Попри заяви Валерія Герасимова, російські війська не змогли повністю захопити жодне велике місто.

Генштаб викрив фейкові дані Росії про захоплені території - фото 1
Допис Генштаба ЗСУ у Telegram. Фото: скріншот

"Подані окупантами цифри щодо захоплених територій і населених пунктів суттєво завищені. Єдиний підтверджений результат росіян — це понад 291 тисяча втрат убитими та пораненими від початку 2025 року", — наголосили у Генштабі.

Українська армія продовжує активні дії на Сумщині, звільняючи прикордонні населені пункти, зокрема Кіндратівку й Андріївку. У звіті наголошується, що з початку року росіяни втратили майже 210 тисяч солдатів на Харківщині, Луганщині та Донеччині, а також тисячі одиниць техніки. У Генштабі підкреслили, що пропагандистські тези про "знищення української ракетної промисловості" розбиваються об реальність регулярних ударів по військових об’єктах у глибині РФ.

Нагадаємо, що у збитому на фронті російському розвідувальному дроні "Гербера" українські військові виявили відео, зняте ще на китайському заводі, де виробляли камеру. 

Раніше ми також інформували, що українські Сили оборони продовжують завдавати серйозних втрат окупантам на всіх ділянках фронту. Особливо інтенсивні бої точилися на Покровському напрямку.

фейки пропаганда Генштаб ЗСУ маніпуляція ситуація на фронті
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
