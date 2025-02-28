Удар по пограничной заставе ФСБ в Брянской области — Генштаб показал видео

Генштаб показал видео удара по позициям ФСБ в Брянской области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины (ВС ВСУ) нанесли удар по пограничной заставе ФСБ РФ в населенном пункте Белая Березка Брянской области. В результате удара уничтожена важная военная инфраструктура.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Вчера авиация ВВС Вооруженных сил Украины успешно нанесла удар по пограничной заставе ФСБ РФ в Белой Березке Брянской области. pic.twitter.com/eKzspuhHyk- Генеральный штаб ВСУ (@GeneralStaffUA) 28 февраля 2025 г .
Последствия удара по позициям ФСБ
По информации Генштаба, 27 февраля украинская авиация нанесла удар по пограничной заставе ФСБ.
"В результате точечного поражения уничтожена важная военная инфраструктура противника, в частности средства связи, усилители сигнала, оборудование для спутниковой связи и другие технические средства, которые использовались для координации боевых действий", — говорится в сообщении.
Командование отмечает, что действия украинских военных существенно снизили возможности противника по управлению силами и средствами в регионе.
"Этот удар — очередной шаг к ослаблению вражеских сил и уменьшению их военного потенциала. Силы обороны Украины продолжают наносить потери врагу, пока последний российский захватчик не покинет территорию Украины", — подытожили в Генштабе.
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