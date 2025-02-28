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Генштаб показав відео удару по позиціях ФСБ у Брянській області

28 лютого 2025 18:35
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Удар по прикордонній заставі ФСБ у Брянській області — Генштаб показав відео
Удар по прикордонній заставі ФСБ. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Повітряні Сили Збройних Сил України (ПС ЗСУ) завдали удару по прикордонній заставі ФСБ РФ у населеному пункті Біла Березка Брянської області. Унаслідок удару знищено важливу військову інфраструктуру.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Наслідки удару по позиціях ФСБ

За інформацією Генштабу, 27 лютого українська авіація завдала удару по прикордонній заставі ФСБ.

"Унаслідок точкового ураження знищено важливу військову інфраструктуру противника, зокрема засоби зв’язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв’язку та інші технічні засоби, що використовувалися для координації бойових дій", — йдеться у повідомленні.

Командування наголошує, що дії українських військових суттєво знизили можливості противника щодо управління силами та засобами в регіоні.

"Цей удар — черговий крок до послаблення ворожих сил та зменшення їхнього військового потенціалу. Сили оборони України продовжують завдавати втрат ворогу, доки останній російський загарбник не покине територію України", — підсумували у Генштабі.

Раніше ми писали, що Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Рязанській області Росії.

Також ми повідомляли, що солдати КНДР почали застосовувати тактику великих "людських хвиль" у Курській області Росії.

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