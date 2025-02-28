Удар по прикордонній заставі ФСБ у Брянській області — Генштаб показав відео

Удар по прикордонній заставі ФСБ. Фото: скриншот

Повітряні Сили Збройних Сил України (ПС ЗСУ) завдали удару по прикордонній заставі ФСБ РФ у населеному пункті Біла Березка Брянської області. Унаслідок удару знищено важливу військову інфраструктуру.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Yesterday, the aviation of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine successfully struck a border outpost of the FSB of the russian federation in Belaya Beryozka, Bryansk region. pic.twitter.com/eKzspuhHyk — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) February 28, 2025

Наслідки удару по позиціях ФСБ

За інформацією Генштабу, 27 лютого українська авіація завдала удару по прикордонній заставі ФСБ.

"Унаслідок точкового ураження знищено важливу військову інфраструктуру противника, зокрема засоби зв’язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв’язку та інші технічні засоби, що використовувалися для координації бойових дій", — йдеться у повідомленні.

Командування наголошує, що дії українських військових суттєво знизили можливості противника щодо управління силами та засобами в регіоні.

"Цей удар — черговий крок до послаблення ворожих сил та зменшення їхнього військового потенціалу. Сили оборони України продовжують завдавати втрат ворогу, доки останній російський загарбник не покине територію України", — підсумували у Генштабі.

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