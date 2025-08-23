Видео
Генштаб назвал самые горячие участки фронта — постоянные штурмы

Генштаб назвал самые горячие участки фронта — постоянные штурмы

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 09:11
Ситуация на всех направлениях фронта 23 августа — сводка Генштаба за сутки
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

В субботу, 23 августа, начались 1277 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Враг пытается штурмовать на нескольких направлениях и несет значительные потери. За прошедшие сутки было зафиксировано 143 боевых столкновения.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте также:

Ситуация на всех направлениях фронта

Как отметили в Генштабе, за минувшие сутки ВСУ поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Под удар также попали три артиллерийские средства, пункт управления и еще один важный объект врага.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе. За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 840 человек. Также украинские воины обезвредили:

  • пять танков;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • 23 артиллерийские системы;
  • 148 беспилотных летательных аппаратов;
  • 86 единиц автомобильной техники оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак российских войск. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 28 управляемых авиабомб, и совершил 240 обстрелов, два из которых — из реактивных систем залпового огня.

Ситуація на Північно–Слобожанському і Курському напрямках
Ситуация на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенных пунктов Волчанск, Амбарное и в сторону Колодязного.

Ситуація на Південно–Слобожанському напрямку
Ситуация на Южно-Слобожанском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении вчера состоялось восемь вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Мирного, Степной Новоселовки и Загрызово.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку 23 серпня
Ситуация на Купянском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг провел 25 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Ямполя и Серебрянки.

Яка ситуація на Лиманському напрямку 23 серпня
Ситуация на Лиманском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении враг совершил четыре попытки идти вперед в районах Григорьевки, Выемки и Переездного.

Яка ситуація на Сіверському напрямку 23 серпня
Ситуация на Северском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении пять боестолкновений состоялось вблизи Белой Горы и в сторону Ступочек.

Яка ситуація на Краматорському напрямку 23 серпня
Ситуация на Краматорском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Щербиновки, Торецка, Полтавки и в сторону Степановки.

Яка ситуація на Торецькому напрямку 23 серпня
Ситуация на Торецком направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Родинское, Белицкое, Сухой Яр, Чунишино, Зверево, Удачное, Молодецкое, Муравка и Дачное.

Яка ситуація на Покровському напрямку
Ситуация на Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении противник за прошедшие сутки совершил 19 атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Шевченко, Воскресенка, Ольговское, Запорожское и Темировка.

Яка ситуація на Новопавлівському напрямку 23 серпня
Ситуация на Новопавловском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении, в районе Каменского, захватчики один раз пытались идти вперед на позиции наших войск.

Яка ситуація на Оріхівському напрямку 23 серпня
Ситуация на Ореховском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

Вчера на Приднепровском направлении враг совершил четыре тщетных попытки атаковать позиции украинских подразделений.

Яка ситуація на Придніпровському напрямку 23 серпня
Ситуация на Приднепровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВСУ назвали цель оккупантов на Харьковщине. Там продолжаются постоянные штурмы.

Также мы публиковали видео, на котором украинские военные поднимают флаг в селе в Донецкой области. Большую часть населенного пункта удалось освободить.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
