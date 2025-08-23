Ситуация на всех направлениях фронта 23 августа — сводка Генштаба за сутки

Генштаб назвал самые горячие участки фронта — постоянные штурмы
В субботу, 23 августа, начались 1277 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Враг пытается штурмовать на нескольких направлениях и несет значительные потери. За прошедшие сутки было зафиксировано 143 боевых столкновения.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Ситуация на всех направлениях фронта
Как отметили в Генштабе, за минувшие сутки ВСУ поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Под удар также попали три артиллерийские средства, пункт управления и еще один важный объект врага.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе. За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 840 человек. Также украинские воины обезвредили:
- пять танков;
- четыре боевые бронированные машины;
- 23 артиллерийские системы;
- 148 беспилотных летательных аппаратов;
- 86 единиц автомобильной техники оккупантов.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак российских войск. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 28 управляемых авиабомб, и совершил 240 обстрелов, два из которых — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенных пунктов Волчанск, Амбарное и в сторону Колодязного.
На Купянском направлении вчера состоялось восемь вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Мирного, Степной Новоселовки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг провел 25 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Ямполя и Серебрянки.
На Северском направлении враг совершил четыре попытки идти вперед в районах Григорьевки, Выемки и Переездного.
На Краматорском направлении пять боестолкновений состоялось вблизи Белой Горы и в сторону Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Щербиновки, Торецка, Полтавки и в сторону Степановки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Родинское, Белицкое, Сухой Яр, Чунишино, Зверево, Удачное, Молодецкое, Муравка и Дачное.
На Новопавловском направлении противник за прошедшие сутки совершил 19 атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Шевченко, Воскресенка, Ольговское, Запорожское и Темировка.
На Ореховском направлении, в районе Каменского, захватчики один раз пытались идти вперед на позиции наших войск.
Вчера на Приднепровском направлении враг совершил четыре тщетных попытки атаковать позиции украинских подразделений.
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
