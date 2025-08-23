Ситуація на всіх напрямках фронту 23 серпня — зведення Генштабу за добу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

В суботу, 23 серпня, розпочалась 1277 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Ворог намагається штурмувати на кількох напрямках та зазнає значних втрат. Протягом минулої доби було зафіксовано 143 бойових зіткнення.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Ситуація на всіх напрямках фронту

Як зазначили в Генштабі, за минулу добу ЗСУ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Під удар також потрапили три артилерійські засоби, пункт управління та ще один важливий об'єкт ворога.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі. Минулої доби втрати російських загарбників склали 840 осіб. Також українські воїни знешкодили:

п'ять танків;

чотири бойові броньовані машини;

23 артилерійські системи;

148 безпілотних літальних апаратів;

86 одиниць автомобільної техніки окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили сім атак російських військ. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 28 керованих авіабомб, та здійснив 240 обстрілів, два із яких — із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та у бік Колодязного.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового.

Ситуація на Куп'янському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог провів 25 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя і Серебрянки.

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку ворог здійснив чотири спроби йти вперед в районах Григорівки, Виїмки та Переїзного.

Ситуація на Сіверському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку п’ять боєзіткнень відбулось поблизу Білої Гори та у бік Ступочок.

Ситуація на Краматорському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районах Щербинівки, Торецька, Полтавки та у бік Степанівки.

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунишине, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка та Дачне.

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив 19 атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Шевченко, Воскресенка, Ольгівське, Запорізьке та Темирівка.

Ситуація на Новопавлівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку, в районі Кам’янського, загарбники один раз намагались йти вперед на позиції наших військ.

Ситуація на Оріхівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

Вчора на Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири марних спроби атакувати позиції українських підрозділів.

Ситуація на Придніпровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

