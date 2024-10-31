Военный ВСУ назвал три важных компонента победы Украины

Генерал-майор ВСУ Игорь Гордийчук. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинский военный назвал три важные составляющие, которые нужны для победы. Это стойкость на фронте, единство народа и поддержка партнеров.

Об этом генерал-майор Вооруженных сил Украины Игорь Гордейчук заявил на Киевском форуме безопасности для молодежи, сообщают Новини.LIVE в четверг, 31 октября.

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В Киеве на форуме безопасности для молодежи генерал-майор ВСУ подчеркнул, что, хотя военное соотношение сил не всегда в пользу Украины, это еще можно изменить.

"Если будет две составляющие — стойкость переднего края и объединение Украины вокруг идеи, то будет и третья — будет международная поддержка. Мы сейчас очень от этого зависим, и объясняем миру, что мы не только защищаем нашу землю святую, наш народ, нашу молодежь", — считает Игорь Гордейчук.

Игорь Гордейчук на Киевском форуме для молодежи. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, разведчица ВСУ Ярина Черногуз заявила, что в Украине необходимо изменить подход к обороне, и подчеркнула наличие активного влияния роспропаганды на украинскую молодежь.

Ранее Новини.LIVE писали, что военная ВСУ Ярина Черногуз считает, что украинская молодежь не готова к обороне. Также разведчица посоветовала школьникам и студентам подумать об избрании военной специальности.