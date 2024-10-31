Розвідниця ЗСУ повідомила, як має змінитися ставлення українців до оборони

Розвідниця ЗСУ Ярина Чорногуз. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Розвідниця Збройних сил України та військова-медик Ярина Чорногуз заявила, що в Україні має бути змінено підхід до оборони. Також військова відзначила активний вплив роспропаганди на молодь і цьому треба протидіяти.

Про це розвідниця ЗСУ Ярина Чорногуз заявила на Київському безпековому форумі для молоді у четвер, 31 жовтня, передають Новини.LIVE.

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Розвідниця ЗСУ Ярина Чорногуз на Київському безпековому форумі для молоді зазначила, що українцям потрібно змінити підхід до оборони країни.

"У деяких країнах, наприклад, в тому ж Ізраїлі, там є дівчата — на центральній вулиці можуть пити каву, а потім брати автомат і йти на вишку. Ось такого плану", — зазначила військова.

Також Ярина Чорногуз зауважила, що російська пропаганда активно впливає на молодь, зокрема через шкідливі наративи. Розвідниці вважає, що фраза "коли закінчиться війна" — небезпечна, адже відволікає людей від головного питання: "Що ще я можу зробити, щоб захистити свою країну?"

На думку військової, для протидії цим наративам потрібна масштабна просвітницька кампанія.

Військова Ярина Чорногуз. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, розвідниця ЗСУ Ярина Чорногуз вважає, що українська молодь не готова до оборони. Військова порадила школярам та студентам вже думати щодо обрання військової спеціальності.

Раніше Новини.LIVE писали, що спостерігається масовий виїзд українських підлітків за кордон. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що одним із ключових факторів, які можуть утримати молодь в Україні, є надання якісної професійної, передвищої та вищої освіти.