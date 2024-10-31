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Чи готова українська молодь до оборони — відповідь розвідниці ЗСУ

31 жовтня 2024 14:09
Галина Шподарева - редактор
Розвідниця ЗСУ заявила, що молодь недостатньо готують до оборони
Розвідниця ЗСУ Ярина Чорногуз. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Галина Шподарева - редактор

Розвідниця Збройних сил України та військова медик Ярина Чорногуз вважає, що українська молодь не готова до оборони. Захисниця порадила школярам та студентам вже зараз замислитися над обранням військової спеціальності. 

Про це розвідниця ЗСУ Ярина Чорногуз заявила на Київському безпековому форумі для молоді у четвер, 31 жовтня, передають Новини.LIVE. 

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Ярина Чорногуз на Київському безпековому форумі для молоді заявила, що вважає підготовку української молоді у школах та університетах до майбутньої оборони недостатньою.

Військова нагадала, що своєю чергою росіяни дуже активно розвивають процес залучення підлітків до війни.

"З таким ворогом, як Росія, так не працює — потрібно вміти воювати "вдовгу". Меседж "Давайте ми зараз робимо все, а наші діти і молодь не буде воювати" — це дуже хибний меседж. Якщо ми хочемо, щоб діти дійсно колись в майбутньому мали шанс не оборонятися від Росії, їх потрібно в школах і університетах готувати до того, що вони теж будуть воювати", — вважає розвідниця. 

Військова вважає, що якщо цього не зробити зараз, існує шанс на програш.  

Військова Ярина Чорногуз
Військова Ярина Чорногуз. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, понад сто тисяч українських військових з початку повномасштабного вторгнення пройшли вишкіл за кордоном. Навчання охоплюють широкий спектр напрямків — від базової підготовки до навчання фахівців різних родів.

Раніше Новини.LIVE писали, що попри те, що під час загальної мобілізації в Україні більшість студентів мають відстрочку, існують випадки, коли здобувачів вищої освіти можуть призвати до війська. Це можливо тоді, коли в студента немає потрібних документів.

школярі військовий призов мобілізація студенти війна в Україні ЗСУ

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