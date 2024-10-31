Разведчица ВСУ заявила, что молодежь недостаточно готовится к обороне

Разведчица ВСУ Ярина Черногуз. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Разведчица Вооруженных сил Украины и военный медик Ярина Черногуз считает, что украинская молодежь не готова к обороне. Защитница посоветовала школьникам и студентам уже сейчас задуматься над избранием военной специальности.

Об этом разведчица ВСУ Ярина Черногуз заявила на Киевском форуме безопасности для молодежи в четверг, 31 октября, передают Новини.LIVE.

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Подготовка украинской молодежи к обороне

Ярина Чорногуз на Киевском форуме по безопасности для молодежи заявила, что считает подготовку украинской молодежи в школах и университетах к будущей обороне недостаточной.

Военная напомнила, что в свою очередь россияне очень активно развивают процесс привлечения подростков к войне.

"С таким врагом, как Россия, так не работает — нужно уметь воевать "вдолгую". Месседж "Давайте мы сейчас делаем все, а наши дети и молодежь не будет воевать" — это очень ложный месседж. Если мы хотим, чтобы дети действительно когда-то в будущем имели шанс не обороняться от России, их нужно в школах и университетах готовить к тому, что они тоже будут воевать", — считает разведчица.

Военная считает, что если этого не сделать сейчас, существует шанс на проигрыш.

Военная Ярина Черногуз. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, более ста тысяч украинских военных с начала полномасштабного вторжения прошли обучение за границей. Обучение охватывает широкий спектр направлений — от базовой подготовки до обучения специалистов разных родов.

Ранее Новини.LIVE писали, что, несмотря на то, что во время общей мобилизации в Украине большинство студентов имеют отсрочку, существуют случаи, когда соискателей высшего образования могут призвать в армию. Это возможно, когда у студента нет нужных документов.