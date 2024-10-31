Разведчица ВСУ сообщила, как должно измениться отношение украинцев к обороне

Разведчица ВСУ Ярина Черногуз. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Разведчица Вооруженных сил Украины и военная-медик Ярина Черногуз заявила, что в Украине должен быть изменен подход к обороне. Также военная отметила активное влияние роспропаганды на молодежь, и этому следует противодействовать.

Об этом разведчица ВСУ Ярина Черногуз заявила на Киевском форуме безопасности для молодежи в четверг, 31 октября, передают Новини.LIVE.

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Разведчица ВСУ Ярина Черногуз на Киевском форуме по безопасности для молодежи отметила, что украинцам нужно изменить подход к обороне страны.

"В некоторых странах, например, в том же Израиле, там есть девушки — на центральной улице могут пить кофе, а потом брать автомат и идти на вышку. Вот такого плана", — отметила военная.

Также Ярина Чорногуз отметила, что российская пропаганда активно влияет на молодежь, в частности через вредные нарративы. Разведчица считает, что фраза "когда закончится война" — опасна, ведь отвлекает людей от главного вопроса: "Что еще я могу сделать, чтобы защитить свою страну?"

По мнению военной, для противодействия этим нарративам нужна масштабная просветительская кампания.

Военная Ярина Черногуз. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, разведчица ВСУ Ярина Черногуз считает, что украинская молодежь не готова к обороне. Военная посоветовала школьникам и студентам подумать про выбор военной специальности.

Ранее Новини.LIVE писали, что наблюдается массовый выезд украинских подростков за границу. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что одним из ключевых факторов, которые могут удержать молодежь в Украине, является предоставление качественного профессионального, предвысшего и высшего образования.