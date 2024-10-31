Військовий ЗСУ назвав три важливі компоненти перемоги України

Генерал-майор ЗСУ Ігор Гордійчук. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Український військовий назвав три важливі складові, які потрібні для перемоги. Це стійкість на фронті, єдність народу та підтримка партнерів.

Про це генерал-майор Збройних сил України Ігор Гордійчук заявив на Київському безпековому форумі для молоді, повідомляють Новини.LIVE у четвер, 31 жовтня.

Читайте також:

Три складові перемоги України

У Києві на безпековому форумі для молоді генерал-майор ЗСУ наголосив, що хоча військове співвідношення сил не завжди на користь України, це ще можна змінити.

"Якщо буде дві складові — стійкість переднього краю та об’єднання України навколо ідеї, то буде і третє — буде міжнародна підтримка. Ми зараз дуже від цього залежимо, і пояснюємо світу, що ми не тільки захищаємо нашу землю святу, наш народ, нашу молодь", — вважає Ігор Гордійчук.

Ігор Гордійчук на Київському безпековому форумі для молоді. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, розвідниця ЗСУ Ярина Чорногуз заявила, що в Україні необхідно змінити підхід до оборони, та підкреслила наявність активного впливу роспропаганди на українську молодь.

Раніше Новини.LIVE писали, що військова ЗСУ Ярина Чорногуз вважає, що українська молодь не готова до оборони. Також розвідниця порадила школярам і студентам розмірковувати щодо обрання військової спеціальності.