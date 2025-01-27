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Генерал Ходжес рассказал, что не так с мобилизацией в Украине

27 января 2025 16:37
Мария Кагал - Редактор международного отдела
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Нужна ли в Украине мобилизация с 18 лет
Генерал Бен Ходжес, бывший командующий Армии США в Европе. Фото: скриншот
Мария Кагал - Редактор международного отдела
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Многие западные политики и эксперты высказывают мнение, что Украине необходимо снизить мобилизационный возраст до 18 лет — в частности, об этом говорили советники Джо Байдена и Дональда Трампа по национальной безопасности Джейк Салливан и Майк Уолц. Однако, по мнению генерала Ходжеса, это не решит проблему с мобилизацией в Украине.

Об этом бывший командующий Армией США в Европе рассказал в интервью Новини.LIVE.

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"Мне не понравилось, когда я услышал, как господин Салливан, а также господин Волтц, советник по национальной безопасности господина Трампа, использовали это почти как оправдание того, почему Украина не достигает лучших результатов. На самом деле это просто оправдание со стороны Салливана, чтобы прикрыть их неудачи", — заявил Бен Ходжес.

По мнению генерала, главной проблемой является то, что правительство не сменило полностью завоевать доверие украинцев. Люди, становясь в ряды армии, должны быть уверены, что государство их подготовит, экипирует и поможет их семье в случае гибели или травмы военного.

"Возможно, некоторые семьи до сих пор помнят советские времена и воспринимают армию как место, где жизнь молодых людей просто тратится впустую. Задача правительства - заверить граждан в том, что их детей будут достойно тренировать, обеспечивать и вести в бою", — добавил бывший командующий.

Генерал убежден — в Украине достаточно людей в возрасте от 26 лет, которые способны воевать. И государство должно привлекать их путем предоставления гарантий.

Напомним, Украина вернула тела 757 павших воинов.

Также недавно опубликовали видео, как военно-морские силы впервые сбили российскую ракету Х-59 с APKWS.

Владимир Зеленский ВСУ армия Джейк Салливан мобилизация

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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