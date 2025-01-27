Чи потрібна в Україні мобілізація з 18 років

Генерал Бен Годжес, колишній командувач Армії США у Європі. Фото: скриншот

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Багато західних політиків та експертів висловлюють думку, що Україні необхідно знизити мобілізаційний вік до 18 років — зокрема, про це говорили радники Джо Байдена та Дональда Трампа з національної безпеки Джейк Салліван та Майк Волц. Однак, на думку генерала Годжеса, це не вирішить проблему з мобілізацією в Україні.

Про це колишній командувач Армією США у Європі розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

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"Мені не сподобалося, коли я почув, як пан Салліван, а також пан Волтц, радник із національної безпеки пана Трампа, використовували це майже як виправдання того, чому Україна не досягає кращих результатів. Насправді це просто виправдання з боку Саллівана, щоб прикрити їхні невдачі", — заявив Бен Годжес.

На думку генерала, головною проблемою є те, що уряд не змін вповні завоювати довіру українців. Люди, стаючи до лав армії, мають бути впевненими, що держава їх підготує, екіпірує та допоможе їхнім родину в разі загибелі чи травми військового.

"Можливо, деякі сім’ї досі пам’ятають радянські часи й сприймають армію як місце, де життя молодих людей просто витрачається даремно. Завдання уряду — запевнити громадян у тому, що їхніх дітей будуть гідно тренувати, забезпечувати і вести в бою", — додав колишній командувач.

Генерал переконаний — в Україні достатньо людей, віком від 26 років, які здатні воювати. І держава має залучати їх шляхом надання гарантій.

Нагадаємо, Україна повернула тіла 757 полеглих воїнів.

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