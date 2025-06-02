Какова ситуация на ключевых направлениях фронта 2 июня — утренняя сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Иллюстративное фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

В понедельник, 2 июня, начались 1194 сутки полномасштабного вторжения РФ. В течение дня произошло 146 боевых столкновений, враг потерял 1140 человек. Также ВСУ ликвидировали два танка, семь ББМ, 48 артиллерийских систем, две установки ПВО, 256 дронов, три ракеты и 139 единиц автомобильной и спецтехники врага.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба, обнародованной в Facebооk в понедельник, 2 июня.

Реклама

Читайте также:

Обстрелы российских захватчиков

В воскресенье, 1 июня, россияне ударили по позициям украинских защитников и населенным пунктам ракетами и авиацией, совершив около 6 тысяч обстрелов, из которых более 100 — из РСЗО, и более 3,5 тысячи ударными дронами.

Враг атаковал прифронтовые населенные пункты Харьковской, Донецкой и Херсонской областей.

В то же время ВСУ 1 июня поразили 13 районов личного состава оккупантов, вооружения и военной техники, а также два пункта управления беспилотниками, семь артиллерийских средств и станцию РЭБ.

Какова ситуация на ключевых направлениях

По состоянию на 8:00 2 июня зафиксированы боевые действия на таких направлениях фронта:

на Купянском — десять атак оккупантов. Украинские бойцы отбили штурмы противника у Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

Боевые действия на Купянском направлении по состоянию на 2 июня. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Краматорском — Силы обороны отбили пять атак врага в районе Часового Яра и Белой Горы.

на Покровском — ВСУ остановили 47 атак в районах Попового Яра, Миролюбовки, Малиновки, Лисовки, Удачного, Новосергиевки, Новониколаевки и Андреевки.

Боевые действия на Покровском направлении по состоянию на 2 июня. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Новопавловском — украинские военные отбили 14 штурмов врага в районах Новоселки, Зеленого Поля, Новополя, Свободного Поля, Багатира, Константинополя и Одрадного.

на Курском — произошло 19 боестолкновений.

Боевые действия на Курском направлении по состоянию на 2 июня. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Скриншот сводки Генштаба в Facebook

Напомним, что в субботу, 31 мая, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по результатам достижений бойцов в мае. Также он сообщил, что российские захватчики ведут наступательные действия на Запорожском направлении.

Добавим, что недавно украинские военные взяли в плен российских солдат на Курском направлении. Оккупанты рассказали о психологическом и физическом давлении в своих подразделениях.