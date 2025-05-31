На Курщині ЗСУ взяли в полон російських військових

Український військовий із російськими солдатами, яких взяли у полон. Фото: скриншот з відео

На Курському напрямку українські захисники взяли у полон групу російських військовослужбовців. Полоненим надали необхідну медичну та психологічну допомогу.

Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Facebook у суботу, 31 травня.

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Українські десантники вчергове взяли у полон низку російських солдатів у Курській області. Відтак, їх можна буде використати для подальших обмінів.

"Російські солдати здаються, бо знущання в частинах — гірші за полон. Воїни-десантники спільно з суміжними підрозділами вчергове взяли у полон військовослужбовців армії РФ на Курському напрямку", — повідомили у ДШВ ЗСУ.

А також зазначили, що у своїх підрозділах на території Росії, до них застосовувалось негуманне поводження, психологічний тиск та погрози.

Натомість українська сторона надала російським полоненим необхідну медичну та психологічну допомогу.

Зазначається, що полонені можуть бути використані для подальшого обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні.

Раніше ми інформували, скільки захисників Азовсталі вдалося повернути з російського полону від початку повномасштабної війни.

Крім того, у Коордштабі назвали кількість таборів у Росії, де утримують українських полонених.

