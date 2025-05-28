У РФ та на окупованих територіях діє 300 таборів для українських полонених, — Коордштаб

Російський військовий. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Росії, на окупованих українських територіях, а також у Білорусі функціонують близько 300 таборів, у яких утримуються військовополонені та цивільні. Україна має лише 10 таких обʼєктів.

Про це у середу, 28 травня, під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Гущин, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

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Табори для полонених

За словами Гущина, йдеться про повну систему ізоляції, яку створила РФ. Українська сторона надає міжнародним організаціям повний доступ до місць утримання полонених, тоді як Росія повністю блокує будь-який зовнішній контроль.

"Росія має 300 таборів, включно з окупованими територіями і включно з Республікою Білорусь. До жодного з них немає доступу нікого — ані Червоного Хреста, ані ООН, ані ОБСЄ, ані просто правозахисників", — заявив Гущин.

Представник Коордштабу додав, що Україна має лише 10 таких обʼєктів (5 таборів і 5 тимчасових пунктів), і до яких мають вільний доступ міжнародні організації.

Нагадаємо, в Україні презентували новий проєкт під назвою Inferno, що має на меті привернути увагу до злочинів, які чиняться проти українських військовополонених у російському полоні.

Також ми писали, що під час обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" Росія повернула Україні щонайменше 15 засуджених, які перебували в колоніях на тимчасово окупованих територіях.