В РФ и на оккупированных территориях действует 300 лагерей для украинских пленных, — Коордштаб

Российский военный. Иллюстративное фото: росСМИ

В России, на оккупированных украинских территориях, а также в Беларуси функционируют около 300 лагерей, в которых содержатся военнопленные и гражданские. Украина имеет только 10 таких объектов.

Об этом в среду, 28 мая, во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Олег Гущин, сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

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Лагеря для пленных

По словам Гущина, речь идет о полной системе изоляции, которую создала РФ. Украинская сторона предоставляет международным организациям полный доступ к местам содержания пленных, тогда как Россия полностью блокирует любой внешний контроль.

"Россия имеет 300 лагерей, включая оккупированные территории и включая Республику Беларусь. Ни к одному из них нет доступа никого — ни Красного Креста, ни ООН, ни ОБСЕ, ни просто правозащитников", — заявил Гущин.

Представитель Коордштаба добавил, что Украина имеет только 10 таких объектов (5 лагерей и 5 временных пунктов), и к которым имеют свободный доступ международные организации.

Напомним, в Украине презентовали новый проект под названием Inferno, цель которого — привлечь внимание к преступлениям, которые совершаются против украинских военнопленных в российском плену.

Также мы писали, что во время обмена пленными в формате "1000 на 1000" Россия вернула Украине по меньшей мере 15 осужденных, которые находились в колониях на временно оккупированных территориях.