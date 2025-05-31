На Курщине ВСУ взяли в плен российских военных

На Курщине десантники взяли в плен группу военных РФ — видео
На Курском направлении украинские защитники взяли в плен группу российских военнослужащих. Пленным оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Об этом сообщило Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook в субботу, 31 мая.
ВСУ взяли армейцев РФ в плен на Курщине — детали
Украинские десантники в очередной раз взяли в плен ряд российских солдат в Курской области. Следовательно, их можно будет использовать для дальнейших обменов.
"Российские солдаты сдаются, потому что издевательства в частях — хуже плена. Воины-десантники совместно со смежными подразделениями в очередной раз взяли в плен военнослужащих армии РФ на Курском направлении", — сообщили в ДШВ ВСУ.
А также отметили, что в своих подразделениях на территории России, к ним применялось негуманное обращение, психологическое давление и угрозы.
Тем временем украинская сторона предоставила российским пленным необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Отмечается, что пленные могут быть использованы для дальнейшего обмена на украинских военных, находящихся в российском плену.
Ранее мы информировали, сколько защитников Азовстали удалось вернуть из российского плена с начала полномасштабной войны.
Кроме того, в Коордштабе назвали количество лагерей в России, где удерживают украинских пленных.
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