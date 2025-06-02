Яка ситуація на ключових напрямках фронту 2 червня — ранкове зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Ілюстративне фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

У понеділок, 2 червня, розпочалася 1194 доба повномасштабного вторгнення РФ. Упродовж дня відбулося 146 бойових зіткнень, ворог втратив 1140 осіб. Також ЗСУ ліквідували два танки, сім ББМ, 48 артилерійських систем, дві установки ППО, 256 дронів, три ракети та 139 одиниць автомобільної та спецтехніки ворога.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, оприлюдненому в Facebооk у понеділок, 2 червня.

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Обстріли російських загарбників

У неділю, 1 червня, росіяни вдарили по позиціях українських захисників та населених пунктах ракетами та авіацією, здійснив близько 6 тисяч обстрілів, з яких понад 100 — із РСЗВ, та більш як 3,5 тисячі ударними дронами.

Ворог атакував прифронтові населені пункти Харківської, Донецької та Херсонської областей.

Водночас ЗСУ 1 червня уразили 13 районів особового складу окупантів, озброєння та військової техніки, а також два пункти управління безпілотниками, сім артилерійських засобів та станцію РЕБ.

Яка ситуація на ключових напрямках

Станом на 8:00 2 червня зафіксовано бойові дії на таких напрямках фронту:

на Куп'янському — десять атак окупантів. Українські бійці відбили штурми противника біля Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

Бойові дії на Куп'янському напрямку станом на 2 червня. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Краматорському — Сили оборони відбили п’ять атак ворога у районі Часового Яру та Білої Гори.

на Покровському — ЗСУ зупинили 47 атак в районах Попового Яру, Миролюбівки, Малинівки, Лисівки, Удачного, Новосергіївки, Новомиколаївки та Андріївки.

Бойові дії на Покровському напрямку станом на 2 червня. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Новопавлівському — українські військові відбили 14 штурмів ворога у районах Новосілки, Зеленого Поля, Новополя, Вільного Поля, Багатиря, Костянтинополя та Одрадного.

на Курському — відбулося 19 боєзіткнень.

Бойові дії на Курському напрямку станом на 2 червня. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Скриншот зведення Генштабу в Facebook

Нагадаємо, що в суботу, 31 травня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду за результатами досягнень бійців у травні. Також він повідомив, що російські загарбники ведуть наступальні дії на Запорізькому напрямку.

Додамо, що нещодавно українські військові взяли в полон російських солдатів на Курському напрямку. Окупанти розповіли про психологічний та фізичний тиск у своїх підрозділах.