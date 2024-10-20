Франция передаст Украине еще 12 САУ Caesar и боеприпасы

САУ Caesar. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Франция предоставит Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Caesar. Их приобретут за проценты с российских замороженных активов.

Об этом пишет BFM TV.

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Новые Caesar для Украины

Франция недавно вернула себе 300 миллионов евро из процентов от замороженных российских активов. Страна использует их для закупки военной техники для Украины, среди которых 12 новых САУ Caesar.

"Мы мобилизуем интересы замороженных российских активов для приобретения военного оборудования для Украины", — сказал глава Минобороны Себастьян Лекорню.

Кроме того, Франция передаст:

снаряды 155-мм;

ракеты "Астра";

управляемые бомбы AASM;

огневые позиции и ракеты.

Напомним, Франция передала для сил обороны системы новейших беспилотников производства компании Delair. В материале Новини.LIVE рассказали, чем они особенные.

Также глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о передаче Украине первых самолетов Mirage 2000 уже в начале 2025 года.