Франція передала дрони Colibri — які характеристики отримали БпЛА

Дрон Colibri. Фото: defence-blog.com

Франція передала для Сил оборони України системи новітніх безпілотників виробництва компанії Delair. Ці дрони вже успішно пройшли всі випробування.

Які характеристики він отримав, йдеться у матеріалі Новини.LIVE.

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Новітній французький дрон отримав назву Colibri, основні характеристики якого:

фрагментований заряд має вагу 500 грамів;

автономність у повітрі становить 45 хвилин;

операційна дальність — 25 кілометрів;

захищений зв’язок і вбудований інтелект.

Інфографіка про дрон. Фото: Новини.LIVE

Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зазначив, що постачання в Україну відбудеться протягом найближчих тижнів.

За його словами, ударні безпілотники зможуть стати важливим доповненням до САУ Caesar, які Франція передавала ЗСУ.

Скриншот допису Лекорню

Нагадаємо, голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив про передачу Україні перших літаків Mirage 2000 вже на початку 2025 року.

Також ми писали, що Зеленський та Барро зустрілися у Києві. Вони говорили, зокрема, про План перемоги України у війні.