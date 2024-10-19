Франція передала дрони Colibri — які характеристики отримали БпЛА

Дрон-камікадзе від Франції вперше в Україні — чим він особливий
Франція передала для Сил оборони України системи новітніх безпілотників виробництва компанії Delair. Ці дрони вже успішно пройшли всі випробування.
Які характеристики він отримав, йдеться у матеріалі Новини.LIVE.
Французький дрон-камікадзе
Новітній французький дрон отримав назву Colibri, основні характеристики якого:
- фрагментований заряд має вагу 500 грамів;
- автономність у повітрі становить 45 хвилин;
- операційна дальність — 25 кілометрів;
- захищений зв’язок і вбудований інтелект.
Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зазначив, що постачання в Україну відбудеться протягом найближчих тижнів.
За його словами, ударні безпілотники зможуть стати важливим доповненням до САУ Caesar, які Франція передавала ЗСУ.
Нагадаємо, голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив про передачу Україні перших літаків Mirage 2000 вже на початку 2025 року.
Також ми писали, що Зеленський та Барро зустрілися у Києві. Вони говорили, зокрема, про План перемоги України у війні.
Читайте Новини.LIVE!