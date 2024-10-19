Франция передала дроны Colibri – какие характеристики получили БпЛА

Дрон Colibri. Фото: defence-blog.com

Франция передала для сил обороны Украины системы новейших беспилотников производства компании Delair. Эти дроны уже успешно прошли все испытания.

Какие характеристики он получил, говорится в материале Новини.LIVE.

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Новейший французский дрон получил название Colibri, основные характеристики которого:

фрагментированный заряд весит 500 граммов;

автономность в воздухе составляет 45 минут;

операционная дальность — 25 километров;

защищенная связь и встроенный интеллект.

Инфографика о дроне. Фото: Новини.LIVE

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что поставки в Украину будут в ближайшие недели.

По его словам, ударные беспилотники смогут стать важным дополнением к САУ Caesar, который был передан ВСУ от Франции.

Скриншот поста Лекарню

Напомним, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о передаче Украине первых самолетов Mirage 2000 уже в начале 2025 года.

Также мы писали, что Зеленский и Барро встретились в Киеве. Они говорили, в частности, о Плане победы Украины в войне.