Франция передала дроны Colibri – какие характеристики получили БпЛА

Дрон-камикадзе от Франции впервые в Украине — чем он особенный
Франция передала для сил обороны Украины системы новейших беспилотников производства компании Delair. Эти дроны уже успешно прошли все испытания.
Какие характеристики он получил, говорится в материале Новини.LIVE.
Французский дрон-камикадзе
Новейший французский дрон получил название Colibri, основные характеристики которого:
- фрагментированный заряд весит 500 граммов;
- автономность в воздухе составляет 45 минут;
- операционная дальность — 25 километров;
- защищенная связь и встроенный интеллект.
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что поставки в Украину будут в ближайшие недели.
По его словам, ударные беспилотники смогут стать важным дополнением к САУ Caesar, который был передан ВСУ от Франции.
Напомним, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о передаче Украине первых самолетов Mirage 2000 уже в начале 2025 года.
Также мы писали, что Зеленский и Барро встретились в Киеве. Они говорили, в частности, о Плане победы Украины в войне.
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