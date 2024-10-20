Франція передасть Україні ще 12 САУ Caesar та боєприпаси

САУ Caesar. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Франція надасть Україні ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar. Їх придбають за відсотки з російських заморожених активів.

Про це пише BFM TV.

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Нові Caesar для України

Франція нещодавно повернула собі 300 мільйонів євро з відсотків від заморожених російських активів. Країна використає їх для закупівлі військової техніки для України, серед якої 12 нових САУ Caesar.

"Ми мобілізуємо інтереси заморожених російських активів для придбання військового обладнання для України", — сказав голова Міноборони Себастьян Лекорню.

Крім того, Франція передасть:

снаряди 155-мм;

ракети "Астра";

керовані бомби AASM;

вогневі позиції та ракети.

Нагадаємо, Франція передала для Сил оборони системи новітніх безпілотників виробництва компанії Delair. У матеріалі Новини.LIVE розповіли, чим вони особливі.

Також голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив про передачу Україні перших літаків Mirage 2000 вже на початку 2025 року.