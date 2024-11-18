Российский дрон Гербера — ГУР опубликовало компонентную базу

Российский дрон "Гербера". Фото: ГУР

Российские оккупанты в войне против Украины используют дроны "Герберы", состоящие из фанеры и иностранной электроники. Такие беспилотники враг собирает на заводе в городе Елабуга.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram в понедельник, 18 ноября.

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Российский дрон "Гербера"

Аппарат "Гербера" способен действовать как камикадзе, оснащен боевой частью, а также осуществлять радиоэлектронную разведку, в частности для обнаружения позиций систем противовоздушной обороны и фиксации попаданий от других ударных дронов.

Российский дрон "Гербера". Фото: ГУР

Вражеский БпЛА имитирует Shahed-136/"Герань" и массово используется оккупантами для перегрузки украинской ПВО.

Благодаря использованию доступных материалов, таких как фанера и пенопласт, "Гербера" значительно дешевле Shahed или "Герань". Однако конструкция этого дрона все же включает стандартный набор компонентов иностранного производства, который часто применяется в российском оружии.

"Исследование сбитых образцов показали, что россияне изготавливают "Герберы" по китайскому прототипу с использованием завезенных из Китая иностранных компонентов. Разработчик БпЛА — китайский производитель авиамоделей Skywalker Technology Co., Ltd., который также производит фюзеляжи и организует поставки комплектов на Россию. Поставка происходит при посредничестве третьих компаний", — говорится в сообщении.

Известно, что антенна с защитой от помех (CRPA) дрона оснащена чипами от компаний Analog Devices и Texas Instruments (США), а также NXP Semiconductors (Нидерланды).

Российский дрон "Гербера". Фото: ГУР

Универсальный полетный контроллер беспилотника содержит компоненты от таких компаний: Texas Instruments, Atmel (США), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцария), NXP Semiconductors (Нидерланды), XLSEMI (КНР).

"Для наведения на цель пилотом (по принципу FPV-дрона) барражирующей версии БпЛА и ведения воздушной разведки "Гербера" оснащена китайскими камерой с трехосевым подвесом Topotek KHY10S90 и модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358", — говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что двигатель DLE60 — производства китайской Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd. Летом этого года компания попала под санкции США за поставки в Россию.

Пост ГУР МО. Фото: скриншот

Пост ГУР МО. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 18 ноября российские оккупанты снова атаковали Украину дронами и ракетами. Противовоздушная оборона смогла сбить восемь из 11 БпЛА.

Также 16 ноября в Херсонской области российские захватчики атаковали беспилотником автобус с людьми.