Братчук заявив про паузу Росії в атаках дронів на Україну

Братчук заявив про ймовірне закінчення запасів дронів у РФ
Російські війська майже щодня атакують міста України дронами-камікадзе. Водночас запаси безпілотників з Ірану, ймовірно, закінчуються.
Про це заявив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук в ефірі Ми Україна.
Запаси дронів у Росії
За його словами, після масованих атак дронами Росія взяла певну оперативну паузу, яка не пов'язана з погодними умовами. Там ще не вийшли на той критичний рівень власного виробництва "шахедів".
"Або запаси, які надходять з Ірану - закінчуються. Тому що сказати, що погода кардинально впливає на обстріли — я б не сказав", — зауважив Братчук.
Нагадаємо, в ніч проти 10 листопада російська армія атакувала українські міста рекордною кількість дронів — 145 "шахедами" та БпЛА невстановленого типу.
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