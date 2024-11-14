Братчук заявил о паузе России в атаках дронов на Украину

Сергей Братчук. Фото: Новини.LIVE

Российские войска почти каждый день атакуют города Украины дронами-камикадзе. В то же время, запасы беспилотников из Ирана, вероятно, заканчиваются.

Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук в эфире Ми Україна.

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По его словам, после массированных атак дронами Россия взяла определенную оперативную паузу, не связанную с погодными условиями. Там еще не вышли на критический уровень собственного производства "шахедов".

"Или поступающие из Ирана запасы — заканчиваются. Потому что сказать, что погода кардинально влияет на обстрелы — я бы не сказал", — отметил Братчук.

Напомним, в ночь на 10 ноября российская армия атаковала украинские города рекордным количеством дронов — 145 "шахедами" и БпЛА неустановленного типа.

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