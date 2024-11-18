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Фанера і західна електроніка — ГУР показало склад дрона Гербера

18 листопада 2024 11:10
Аркадій Пастула - Редактор
Російський дрон Гербера — ГУР опублікувало компонентну базу
Російський дрон "Гербера". Фото: ГУР
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у війні проти України використовує дрони "Гербери", які складаються з фанери та іноземної електроніки. Такі безпілотники ворог складає на заводі в місті Єлабуга.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram у понеділок, 18 листопада.

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Російський дрон "Гербера"

Апарат "Гербера" здатний діяти як камікадзе, оснащений бойовою частиною, а також здійснювати радіоелектронну розвідку, зокрема для виявлення позицій систем протиповітряної оборони та фіксації попадань від інших ударних дронів.

Російський БпЛА "Гербера"
Російський дрон "Гербера". Фото: ГУР

Ворожий БпЛА імітує Shahed-136/"Герань" та масово використовується окупантами для перевантаження української ППО.

Завдяки використанню доступних матеріалів, таких як фанера та пінопласт, "Гербера" є значно дешевшою за Shahed чи "Герань". Однак конструкція цього дрону все ж включає стандартний набір компонентів іноземного виробництва, який часто застосовується в російській зброї.

"Дослідження збитих зразків засвідчили, що росіяни виготовляють "Гербери" за китайським прототипом з використанням завезених з Китаю іноземних компонентів. Розробник БпЛА — китайський виробник авіамоделей Skywalker Technology Co., Ltd., який також виробляє фюзеляжі та організовує поставки комплектів на Росію. Постачання відбувається за посередництва третіх компаній", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що антена з захистом від перешкод (CRPA) дрону оснащена чіпами від компаній Analog Devices та Texas Instruments (США), а також NXP Semiconductors (Нідерланди).

Дрон окупантів "Гербера"
Російський дрон "Гербера". Фото: ГУР

Універсальний польотний контролер безпілотника містить компоненти від таких компаній: Texas Instruments, Atmel (США), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцарія), NXP Semiconductors (Нідерланди), XLSEMI (КНР).

"Для наведення на ціль пілотом (за принципом FPV-дрона) баражуючої версії БпЛА та ведення повітряної розвідки "Гербера" оснащена китайськими камерою з трьохосьовим підвісом Topotek KHY10S90 та модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358", — йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що двигун DLE60 — виробництва китайської Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd. Влітку цього року компанія потрапила під санкції США за постачання до Росії.

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Допис ГУР МО. Фото: скриншот
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Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 18 листопада російські окупанти знову атакували Україну дронами та ракетами. Протиповітряна оборона змогла збити вісім з 11 БпЛА.

Також 16 листопада у Херсонській області російські загарбники атакували безпілотником автобус з людьми.

війна росіяни обстріли окупанти дрони ГУР

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