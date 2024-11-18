Обстріли України вночі 18 листопада — скільки дронів збила ППО

Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська у ніч проти 18 листопада вчергове атакували Україну дронами та ракетами. Протиповітряна оборона збила вісім з 11 безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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У відомстві розповіли, що цієї ночі росіяни атакували Сумську область двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької області та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської області. Також із Курщини ворог випустив 11 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу.

"Вісім ударних дронів було збито протиповітряною обороною у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. Три БпЛА — локаційно втрачено", — йдеться у повідомленні.

Робота ППО вночі 18 листопада. Фото: t.me/kpszsu

Нагадаємо, ввечері 17 листопада у Сумах пролунали вибухи. Їх було чути до оголошення повітряної тривоги.

Як відомо, окупанти завдали удару по житловому будинку в місті. Через ворожі обстріли загинуло щонайменше десятеро осіб, ще 51 особа постраждала.

Коментуючи цей удар, Президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія має понести відповідальність.