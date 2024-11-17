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Зеленський відреагував на удар по будинку в Сумах — відео

17 листопада 2024 22:46
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Удар по багатоповерхівці у Сумах — Зеленський відреагував на злочин росіян
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Унаслідок російського удару по багатоповерхівці в Сумах є загиблі та поранені. Росія має понести відповідальність.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в Facebook у неділю, 17 листопада.

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За словами Зеленського, ракетний удар прийшовся по дев’ятиповерховому будинку в Сумах.

"На зараз відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти. Мої співчуття родинам і близьким", — йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що усі необхідні служби вже на місці, проводиться рятувальна операція.

"Злочинець має понести покарання за вбивства невинних людей", — підкреслив Зеленський.

Атака на Суми
Пост Зеленського у Facebook

Нагадаємо, 17 листопада російська армія атакувала Суми балістичними ракетами. Перед цим у місті пролунали вибухи

Володимир Зеленський Суми обстріли війна в Україні ракетний удар багатоповерхівка

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