Удар по багатоповерхівці у Сумах — Зеленський відреагував на злочин росіян

Зеленський відреагував на удар по будинку в Сумах — відео
Унаслідок російського удару по багатоповерхівці в Сумах є загиблі та поранені. Росія має понести відповідальність.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в Facebook у неділю, 17 листопада.
Удар балістикою по Сумах
За словами Зеленського, ракетний удар прийшовся по дев’ятиповерховому будинку в Сумах.
"На зараз відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти. Мої співчуття родинам і близьким", — йдеться у повідомленні.
Президент наголосив, що усі необхідні служби вже на місці, проводиться рятувальна операція.
"Злочинець має понести покарання за вбивства невинних людей", — підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, 17 листопада російська армія атакувала Суми балістичними ракетами. Перед цим у місті пролунали вибухи.
Читайте Новини.LIVE!