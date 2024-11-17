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Росіяни вдарили по житловому будинку у Сумах — багато поранених

17 листопада 2024 21:59
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Удар по Сумах 17 листопада — росіяни атакували балістикою багатоповерхівку, багато поранених
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У неділю, 17 листопада, російська армія атакувала Суми балістичними ракетами. Є влучання у житловий будинок.

Про це повідомив в.о міського голови Сум Артем Кобзар у Telegram.

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За словами Кобзаря, окупанти вдарили по багатоповерхівці балістичною ракетою.

"Знову приліт в місті Суми у житловий будинок. Удар балістикою. Багато поранених. Вибиті вікна.", — зазначив в.о міського голови.

У міськраді додали, що на місці влучання працюють усі необхідні служби. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації розгортає свою роботу в ДНЗ № 9.

Нагадаємо, ввечері 17 листопада в Сумах пролунали вибухи. Сталося це ще до оголошення повітряної тривоги.

Також ми писали, що російські військові атакували Україну ракетами та дронами 17 листопада. Окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру. Через це в Україні будуть діяти стабілізаційні відключення світла.

Суми обстріли війна в Україні війна багатоповерхівка

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