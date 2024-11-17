Удар по Сумам 17 ноября — россияне атаковали баллистикой многоэтажку, много раненых

Тушение пожара. Фото: ГСЧС

В воскресенье, 17 ноября, российская армия атаковала Сумы баллистическими ракетами. Есть попадание в жилой дом.

Об этом сообщил и.о. мэра Сум Артем Кобзарь в Telegram.

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По словам Кобзаря, оккупанты ударили по многоэтажке баллистической ракетой.

"Снова "прилет" в городе Сумы в жилой дом. Удар баллистикой. Много раненых. Выбиты окна", — отметил и.о. городского головы.

В горсовете добавили, что на месте попадания работают все необходимые службы. Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации разворачивает свою работу в ДОУ №9.

Напомним, вечером 17 ноября в Сумах раздались взрывы. Это произошло еще до объявления воздушной тревоги.

Также мы писали, что российские военные атаковали Украину ракетами и дронами 17 ноября. Оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру. Поэтому в Украине будут действовать стабилизационные отключения света.