Удар по жилому дому в Сумах — Зеленский отреагировал на преступление россиян

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В результате российского удара по многоэтажке в Сумах есть погибшие и раненые. Россия обязана понести ответственность.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook в воскресенье, 17 ноября.

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Удар баллистикой по Сумам

По словам Зеленского, ракетный удар пришелся по девятиэтажному дому в Сумах.

"На данный момент известно о погибших и раненых, среди которых есть дети. Мои соболезнования семьям и близким", — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что все необходимые службы уже на месте проводится спасательная операция.

"Преступник должен понести наказание за убийства невинных людей", — подчеркнул Зеленский.

Пост Зеленского в Facebook

Напомним, 17 ноября российская армия атаковала Сумы баллистическими ракетами. Перед этим в городе раздались взрывы.