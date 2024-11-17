Удар по жилому дому в Сумах — Зеленский отреагировал на преступление россиян

Зеленский отреагировал на удар по многоэтажке в Сумах — видео
В результате российского удара по многоэтажке в Сумах есть погибшие и раненые. Россия обязана понести ответственность.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook в воскресенье, 17 ноября.
Удар баллистикой по Сумам
По словам Зеленского, ракетный удар пришелся по девятиэтажному дому в Сумах.
"На данный момент известно о погибших и раненых, среди которых есть дети. Мои соболезнования семьям и близким", — говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что все необходимые службы уже на месте проводится спасательная операция.
"Преступник должен понести наказание за убийства невинных людей", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, 17 ноября российская армия атаковала Сумы баллистическими ракетами. Перед этим в городе раздались взрывы.
Читайте Новини.LIVE!