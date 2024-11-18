Обстрелы Украины ночью 18 ноября — сколько дронов сбила ПВО

Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска в ночь на 18 ноября в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами. Противовоздушная оборона сбила восемь из 11 беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В ведомстве рассказали, что этой ночью россияне атаковали Сумскую область двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской области и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Курской области. Также из Курщины враг выпустил 11 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.

"Восемь ударных дронов были сбиты противовоздушной обороной в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Три БпЛА — локационно потеряны", — говорится в сообщении.

Работа ПВО в ночь на 18 ноября. Фото: t.me/kpszsu

Напомним, вечером 17 ноября в Сумах раздались взрывы. Их было слышно до объявления воздушной тревоги.

Как известно, оккупанты нанесли удар по жилому дому в городе. Из-за вражеских обстрелов погибли по меньшей мере десять человек, еще 51 человек пострадал.

Комментируя этот удар, Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия должна понести ответственность.