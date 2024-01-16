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Эстонский депутат призвал вернуть украинских мужчин домой для помощи в войне

16 января 2024 22:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Эстонский депутат призвал вернуть украинских мужчин домой для помощи в войне
Эстонский депутат Яак Мадисон. Фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Эстонский депутат Яак Мадисон в Европарламенте призвал помочь Украине с бежавшими из государства мужчинами. Он отметил важность возвращения мужчин из Европейского Союза для мобилизации и предоставления Украине нового пакета военной помощи.

Об этом в Европарламенте сообщил Яак Мадисон.

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Во время своего выступления с трибуны Европарламента депутат отметил, что в ЕС сейчас находится около 800 тысяч украинских мужчин. После утверждений Зеленского о том, что в Украине не хватает людей для боевых действий, Мадисон убежден, что украинцы мужского пола должны вернуться домой, чтобы помочь своей стране.

"Зеленский заявил очень ясно, что им нужны люди, потому что тысячи погибли. Но в Европе около 800 000 мужчин, которые нарушили закон Украины и убежали из страны как трусы. И мы должны помочь Украине с этими мужчинами, а также с оружием, чтобы они не погибли в Украине, а боролись и победили в этой войне", — подчеркнул Мадисон.

Напомним, депортировать украинцев, которые на родине подлежат мобилизации, противозаконно. Так считают в польском Сейме. Поэтому в соседней стране не будут депортировать военнообязанных украинцев.

Добавим, военный заявил, что в Украине в течение следующих трех лет должна измениться система подготовки граждан к боевым действиям. Следует настроить такую мобилизацию, чтобы все совершеннолетние мужчины и женщины с хорошим состоянием здоровья становились военнообязанными.

Европейский союз
война
Украина
мобилизация
военнообязанные
мужчины

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