Стало відомо, чи будуть у Польщі депортувати військовозобов'язаних українців

Жінка та чоловік під українським та польським прапорами. Фото: РАР

Депортувати українців, які на батьківщині підлягають мобілізації, протизаконно. Так вважають у польському Сеймі. Тому у сусідній країні не будуть видворяти військовозобов'язаних українців.

Про це заявив голова Комітету у закордонних справах Сейму Павло Коваль.

Читайте також:

Що будуть робити у Польщі з військовозобов'язаними українцями

Тм готові створити умови для, щоб такі люди самі повернулися в Україну.

"Потрібно задіяти механізми, щоб молоді українці, які можуть боротися (...) повернулися в Україну. Тобто потрібно подбати, щоб при отриманні дозволів на роботу, продовження терміну перебування, на партнерських умовах відбувалася перевірка, чи можуть люди (...) бути мобілізованими в Україні", — сказав Коваль.

Якщо відповідь позитивна, то таким українцям, каже політик, можуть просто відмовити в прийомі на роботу, а також у продовженні статусу тимчасового захисту і виплаті допомоги.

"Природно, що людина без роботи, без грошей і на нелегальному становищі довго в країні не протримається", — додав він.

Нагадаємо, психологиня Центру травмотерапії ГО "Форпост" Олеся Ольховик розповіла, що спонукає українських чоловіків ховатися від мобілізації.

Раніше ми інформували, яке покарання загрожує військовозобов'язаним чоловікам, які укладають фіктивні шлюби, щоб уникнути мобілізації.