Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Стало відомо, чи будуть у Польщі депортувати військовозобов'язаних українців arrow

Стало відомо, чи будуть у Польщі депортувати військовозобов'язаних українців

11 січня 2024 04:27
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Стало відомо, чи будуть у Польщі депортувати військовозобов'язаних українців
Жінка та чоловік під українським та польським прапорами. Фото: РАР
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Депортувати українців, які на батьківщині підлягають мобілізації, протизаконно. Так вважають у польському Сеймі. Тому у сусідній країні не будуть видворяти військовозобов'язаних українців.

Про це заявив голова Комітету у закордонних справах Сейму Павло Коваль.

Читайте також:

Що будуть робити у Польщі з військовозобов'язаними українцями

Тм готові створити умови для, щоб такі люди самі повернулися в Україну. 

"Потрібно задіяти механізми, щоб молоді українці, які можуть боротися (...) повернулися в Україну. Тобто потрібно подбати, щоб при отриманні дозволів на роботу, продовження терміну перебування, на партнерських умовах відбувалася перевірка, чи можуть люди (...) бути мобілізованими в Україні", — сказав Коваль.

Якщо відповідь позитивна, то таким українцям, каже політик, можуть просто відмовити в прийомі на роботу, а також у продовженні статусу тимчасового захисту і виплаті допомоги. 

"Природно, що людина без роботи, без грошей і на нелегальному становищі довго в країні не протримається", — додав він.

Нагадаємо, психологиня Центру травмотерапії ГО "Форпост" Олеся Ольховик розповіла, що спонукає українських чоловіків ховатися від мобілізації.

Раніше ми інформували, яке покарання загрожує військовозобов'язаним чоловікам, які укладають фіктивні шлюби, щоб уникнути мобілізації. 

Польща
військовий призов
депортація дітей
мобілізація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі