Мобілізація в Україні - Подоляк сказав, що українцям потрібно дати відповіді на складні питання

Михайло Подоляк. Фото: скриншот

В Офісі Президента України вважають, що українцям потрібно дати відповіді на складні питання, задля того, аби вони ставали на захист своєї країни та не боялися мобілізації.

Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк в ефірі програми "Панюта. Підсумки".

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"Ми маємо зрозуміти емоційно, ніхто в XXI столітті, столітті, коли є багато можливостей: мандрувати світом, будувати кар’єри, навчатись будь-де і в цей час тобі треба знаходитись в 1914 році в окопі. З розумінням того, що це може бути кінцем всього — мрій тощо. Дуже важко перебудуватись", — зазначив Подоляк.

За його словами, ця дискусія складна лише для України. Для росіян усе просто.

"Вони і так живуть у 1914 році. Для Росії, яка приходить вбивати на територію України, це навпаки вікно у світ. Люди в РФ, коли до нас заходять, вони розуміють, що це світ, якого вони не бачили і реалізують свою мрію — побачити світ, пограбувати його, згвалтувати і повернути свою злиденність", — додав радник ОП.

Раніше психологиня Центру травмотерапії ГО "Форпост" Олеся Ольховик розповіла, що спонукає українських чоловіків ховатися від мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, як чоловіки намагаються втекти з України за допомогою липових довідок та псевдоволонтерства.

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